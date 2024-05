Ludzkie czaszki w walizce. Prokuratura w Ostródzie nie ma sprawcy

Wśród branych pod uwagę wersji była ta, że to głupi kawał, ponieważ szczątki zostały podrzucone blisko zabudowań. Ich posiadacz nie zadawał sobie więc trudu, by je ukryć w miejscu, w którym nikt ich nie znajdzie. Mimo to śledczy musieli potraktować zgłoszenie poważnie, ponieważ nie byli w stanie określić ani kiedy nastąpiły zgony, ani ilu osób kości upchano do walizki. Nie wiedzą też, jak zginęły te osoby.