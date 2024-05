Setki deportowanych z Rosji. Jest protest państwa

O dramatycznej sytuacji obywateli Tadżykistanu pisały w poniedziałek media tadżyckie i rosyjskie w następstwie opublikowania przez MSZ Tadżykistanu oświadczenia o sytuacji w moskiewskich portach lotniczych. W sobotę 27 kwietnia resort ten zaapelował do obywateli swojego kraju, by powstrzymali się od podróży do Rosji, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne.