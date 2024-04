Orędzie Dudy. Prezydent mówił o "niepokojących tendencjach"

- 20 lat temu dołączyliśmy do Unii Europejskiej. 1 maj 2004 to był bardzo dobry dzień dla Polski. Kilka pokoleń marzyło, by powrócić do politycznej wspólnoty zachodniego świata, zjednoczonej Europy i stało się to naszym wspólnym udziałem - zaczął prezydent.