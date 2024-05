Niepokojące doniesienia. Netanjahu nie zgodzi się na porozumienie?

Agencja Associated Press podkreśla, że Netanjahu, pomimo presji ze strony USA, wielokrotnie powtarzał, iż armia izraelska przeprowadzi inwazję lądową na Rafah niezależnie od tego, czy dojdzie do porozumienia w sprawie zakładników i zawieszenia broni. We wtorek, jak przypomina AFP, premier stwierdził, że "pomysł przerwania wojny przed osiągnięciem jej celów nie wchodzi w rachubę". "Wejdziemy do Rafah i wyeliminujemy Hamas" - dodał.