Rabin Schudrich: W Polsce nie ma miejsca na nienawiść

- Myślę, że to był cud - stwierdził naczelny rabin Polski Michael Schudrich wskazując miejsce, gdzie rozbiła się rzucona przez nieznanego sprawcę butelka z koktajlem Mołotowa. - Gdyby uderzył 15 cm bardziej w lewą stronę, to wybiłby okno i wpadł do środka. Tam jest biblioteka, książki - mówił rabin.