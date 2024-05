Kreśli alarmujący scenariusz. "Zwycięstwo Rosji będzie katastrofalne nie tylko dla Ukrainy"

Ale to, co mogę powiedzieć bardzo szczerze, to - jeśli chodzi o mój kraj, Portugalię, która była beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej - ani przez chwilę nie wahaliśmy się nad przystąpieniem Polski do UE. Choć oczywiście oznaczało to "kolejny kraj ubiegający się o te same fundusze, z których my korzystaliśmy, fundusze regionalne i fundusze spójności". Wszyscy rozumieli, a przynajmniej większość ludzi w Europie Zachodniej, że włączenie do naszej rodziny nowych demokracji z Europy Środkowej i Wschodniej było politycznym imperatywem. Sądzę, że odbyło się to dość sprawnie.