Oszustwa "na ojcostwo" w Niemczech: będzie zaostrzenie prawa

Minister: furtka do nielegalnej imigracji

– Nadużywanie uznania ojcostwa jest furtką do niekontrolowanej migracji, do nielegalnej imigracji do systemów zabezpieczenia społecznego – tak minister sprawiedliwości Marco Buschmann uzasadnił projekt. – Trik na fałszywe ojcostwo kosztuje co roku nasz system socjalny horrendalne sumy – dodał.