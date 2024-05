Cieszmy się słoneczną aurą. Wkrótce wszystko się zmieni

Podobna aura będzie w piątek, 3 maja. Miejscami pojawi się jednak małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie wzrastające do dużego. Na zachodzie pojawią się także w ciągu dnia pierwsze opady deszczu oraz burze. Nadal będzie jednak bardzo ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju.