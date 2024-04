Rolnicy biją na alarm. Po przymrozkach nadciąga inny problem

"Wszystko wskazuje na to, że na początku maja pojawi się na wschodzie i w centrum kraju susza rolnicza. Prognozy opadów do 10 maja wyglądają bardzo niekorzystnie. Dość często wiał będzie suchowiej - alarmuje rolniczy portal Agro Profil. Autorzy powołują się na prognozy serwisu Meteologix, z których wynika, że począwszy od początku długiego weekendu do 7 maja w centralnej i wschodniej Polsce niemal nie będzie opadów deszczu.