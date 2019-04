Burze piaskowe w całej Polsce. Uwaga na drogach! Są już wypadki

To jeszcze nie jest pył znad Sahary. Kierowcy muszą być jednak gotowi na nagły spadek widoczności z powodu piasku. Jego drobiny z pól podnosi silny wiatr, wywołując lokalne burze piaskowe.

"Burza piaskowa na remontowanej trasie S17 od Zakrętu do Kołbieli, a nawet do Garwolina. Momentami nie widać nic na 5 metrów" - pisze nasz czytelnik, pan Krystian przez platformę dziejesie.wp.pl

Niestety synoptycy nie mają dobrych informacji. Wiać będzie coraz silniej i to w całym kraju.

Burza piaskowa. Uwaga w całej Polsce - także w środę

To oznacza, że burze piaskowe mogą utrudniać jazdę także w innych regionach, gdzie w ostatnich godzinach nie spadł deszcz. Podobnie będzie w środę. Do południa porywy mogą sięgać jeszcze do 60 km/h - później zaczną słabnąć.