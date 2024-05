Matura 2024. Jak wyglądają egzaminy ustne z j. angielskiego?

Egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych odbędą się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez poszczególne, szkolne zespoły egzaminacyjne. Jak podała CKE, muszą one jednak mieć miejsce od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja 2024.