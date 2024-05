Jasny sygnał ws. Ukrainy. "Na kolejne ofensywy nie ma co liczyć"

- Myślę, że to nierealistyczne oczekiwać jakiejkolwiek większej ofensywy. Oni po prostu nie mają takich możliwości ze względu na to, czym dysponuje Rosja: masą żołnierzy i sprzętu, który wciąż może rzucać do walki. Więc ten pakiet pozwoli im trzymać teren bez oddawania pola Rosjanom - ocenił ekspert.