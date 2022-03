Dobro silniejsze niż strach. Upamiętnienie Katarzyny i Sebastiana Kazaków zamordowanych za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej.

"Na wiosnę 1943 r., możliwe, że było to w marcu, widziałam jak na obejście moich sąsiadów Kazaków przyjechało kilku Niemców w mundurach oraz dwaj policjanci granatowi z Leżajska (…) Widziałam, jak chodzili oni po podwórku Kazaków i jak ze stajni wyprowadzali jakąś Żydówkę. Słyszałam potem odgłosy wystrzałów dochodzące z obejścia Kazaków. Jak się później dowiedziałam, Niemcy zastrzelili wtedy ukrytych na strychu domu Kazaków dwóch mężczyzn narodowości żydowskiej. Tymczasem wyprowadzona ze stajni Żydówka pozostawała pod strażą na podwórzu. Widziałam potem, jak któryś z Niemców furmanką pojechał do budynku leśnictwa i niedługo potem wrócił. We wsi mówiono, że Niemiec ten uzyskał telefoniczne instrukcje dotyczące Kazaków. Zaraz po jego powrocie z leśnictwa widziałam, jak Niemcy podprowadzili Żydówkę na skraj podwórza pod płot i tam ją zastrzelili. Zaraz potem ci sami Niemcy kolejno wyprowadzali z mieszkania naprzód Sebastiana Kazaka, a potem jego żonę Katarzynę, i oboje również zastrzelili na podwórzu. Egzekucję tę obserwowałam z mojego ogrodu położonego w niedalekiej odległości od obejścia Kazaków."