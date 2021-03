Amica Days w Media Expert

Amica to największy i najstarszy w Polsce producent sprzętów gospodarstwa domowego. Od ponad 70 lat urządzenia produkowane we Wronkach ułatwiają codzienne życie milionom ludzi w kraju i w całej Europie.

Media Expert przygotowało zestaw specjalnych okazji – produkty Amica w niezwykle atrakcyjnych cenach, z gwarancją dostawy następnego dnia roboczego i wygodnym systemem sprzedaży ratalnej. Promocje obejmują wiele kategorii segmentu AGD – wybraliśmy najciekawsze z nich.

Okapy – OKC624S

Smak i zapach idą w nierozłącznej parze – a te najpyszniejsze dania są zazwyczaj również najbardziej aromatyczne. Problem zaczyna się, gdy zapachy zamiast trwać w kuchni zagnieżdżają się w naszych sypialniach – a temu zapobiec mogą kuchenne okapy od firmy Amica. Model OKC 624S to kominowy okap o mocy 121 W i wydajności maksymalnej 280m3 na godzinę. Za pomocą wygodnych, fizycznych przycisków jesteśmy w stanie wybrać jeden z 3 stopni pracy wentylatora, w zależności od naszych potrzeb. Niski poziom hałasu (maksymalnie 63 dB) zapewnia komfort pracy nawet na najwyższym stopniu pracy wentylatora, a wbudowane diody LED o długiej żywotności emitują jasne, przyjazne oczom światło.

Płyty indukcyjne – PI7511SF

Płyty indukcyjne są wydajną, wygodną alternatywą dla tradycyjnych kuchenek gazowych czy elektrycznych – a przy tym są łatwiejsze do utrzymania w czystości. Tak jak ceramiczna płyta Amica PI7511SFo mocy przyłączeniowej aż 7400 W, z czterema polami grzewczymi. Wygodną i intuicyjną obsługę zapewniają elektroniczne przyciski dotykowe. Wyposażona w funkcje dodatkowe usprawniające korzystanie: funkcja szybkiego nagrzewania PowerBooster (dzięki której woda zagotuje się w mniej niż 3 minuty); Pauza (płyta zapamięta ustawienia i wróci do nich do ponownym uruchomieniu) czy Timer (płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze po zdefiniowanym czasie, wydając przy tym charakterystyczny dźwięk). Mniejsze pola grzewcze można łączyć w jedno duże – przy konieczności korzystania z większych naczyń. Ponadto, płyta rozpoznają naczynia na niej stojące i dostosowuje powierzchnię grzewczą do dna garnka – koniec z rozgrzanymi rączkami!

Zmywarki – DFM61E6QWMG

Kto raz posiadał w domu zmywarkę, będzie robił wszystko, by nie wrócić do zmywania ręcznego. Komfort, wygoda i oszczędność czasu – tak jak przy pojemnej, wolnostojącej zmywarce Amica, która oferuje aż 6 różnych programów zmywania (w tym szybki tryb 30 min), w 5 temperaturach zmywania. Nieważne, jakiego wymiaru czy kształtu są naczynia, nieważne, jak brudne są sztućce – to urządzenie (zwłaszcza w trybie Intensywnym) poradzi sobie z każdymi zanieczyszczeniami. No i oszczędność finansowa względem tradycyjnego zmywania – średnioroczne zużycie wody to zaledwie 3000l, a zużycie prądu 0.92 kWh (efektem jest klasa energetyczna A).

Zmywarka ta pomieści 12 kompletów naczyń i sztućców, a wyświetlacz LED i sygnalizacja dźwiękowa ułatwią korzystanie.

Suszarki do ubrań – AWD82LCB

Ilekroć pranie chowane jest w sypialni? Ile razy suszarkę ze schnącymi rzeczami przestawiamy z miejsca na miejsce, bo akurat blokuje dostęp do szafki? Z elektryczną suszarką do ubrań takie problemy odejdą w niebyt – taką jak pojemna, kondensacyjna suszarka od firmy Amica. Ładowana od frontu suszarka, o pojemności 8kg, wykorzystuje szereg innowacyjnych funkcjonalności by ułatwić nam życie. DrySensor sam dopasowuje warunki do rodzaju i kondycji suszonych ubrań, by zapobiegać ich uszkodzeniom; ręcznie możemy ustawić jeden z 10 różnych programów; urządzenie zabezpieczone przed dziećmi za pomocą ChildLock. Intuicyjny wyświetlacz LED ułatwia obsługę, podobnie jak ledowe oświetlenie wnętrza. Wysoka klasa energetyczna A++ (średnioroczne zużycie energii na poziomie 236 kWh) gwarantuje oszczędności. Maksymalny czas suszenia przy pełnym załadunku to niespełna 3 godziny.

Piekarniki – EB6541

Jeden z najlepszych modeli w swojej klasie – elektryczny piekarnik Amica Classic Inox A, o pojemności aż 65 litrów, mocy przyłączeniowej 2,9 kW i klasie energetycznej A. Dzięki chowanym pokrętłom, czytelnemu wyświetlaczowi LED oraz specjalnie zaprojektowanemu oświetleniu wnętrza korzystanie z urządzenia jest banalnie proste. Zwraca szczególnie uwagę krótki czas nagrzewania – piekarnik rozgrzewa się do 150’C w mniej niż 4 minuty! Dzięki konstrukcji frontu, składającego się z 3 szyb, pozostanie on zawsze chłodny. Idealna dystrybucja ciepła we wnętrzu sprawia, że wszystkie potrawy wypieką się równomiernie. Dodatkowo do dyspozycji mamy funkcję grill / opiekacz. Specjalna powłoka w środku, emalia EasyClean, ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości.

Amica – jeden z liderów rynku

Produkty Amica są jednymi z najlepszych w swojej klasie, śmiało konkurują (i często wygrywają) z produktami zagranicznych firm. Solidne wykonanie, trwałość, funkcjonalność – stworzone w połączeniu użyteczności z nowoczesnym designem. A dzięki akcjom takim jak Amica Days w Media Ekspert – dostępne w niezwykle atrakcyjnych cenach. Jeśli szukamy okazji do odświeżenia naszego zestawu AGD – to właśnie ją znaleźliśmy. Promocje wyszególnione na stronie są dostępne tylko czasowo, więc nie ma na co czekać!