Sasin o aferze w Orlenie. "Obiekt wściekłego ataku"

Sasin nie ma wątpliwości: "sprawę trzeba zbadać"

- Tę sprawę trzeba zbadać, co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to nie tylko powinny zostać wyjaśnione, ale osoby za nie odpowiedzialne powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności - zapewnił były minister pytany na radiowej antenie, czy sprawą Samera A. powinna zająć się prokuratura.