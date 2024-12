"To priorytet". Szef MON zapowiada zmiany w wojsku

Umowa została podpisana przez Agencję Uzbrojenia i General Atomics. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że drony MQ-9B Sky Guardian mogą osiągnąć pułap 15 km, prędkość maksymalną 480 km/h i pozostawać w powietrzu przez 20 godzin. - To najnowocześniejsza technologia, która kosztuje ok. 1,2 mld zł - dodał.

Zakup dronów to inwestycja w bezpieczeństwo Polski i współpracę z USA. - Polska inwestuje w polski przemysł zbrojeniowy oraz relacje gospodarcze z sojusznikami - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Nowe drony zastąpią starsze modele MQ-9A Reaper, które były leasingowane od Amerykanów.

Nowe drony mają dotrzeć do Polski do I kwartału 2027 r. MQ-9B Sky Guardian to zaawansowana konstrukcja, która może działać w każdych warunkach pogodowych i pozostawać w powietrzu ponad 40 godzin. Drony mogą przenosić uzbrojenie, w tym pociski Hellfire, JAGM i Brimstone.