Poszukiwany: Marcin Romanowski. Tak wygląda list gończy za posłem PiS

Jak przekazał prok. Nowak, podejrzany Marcin Romanowski 6 grudnia opuścił na własne życzenie placówkę medyczną i wyłączył telefony. - Do sieci się nie loguje i znanych nam telefonów nie używa, co też było przesłanką wskazującą na to, że mamy do czynienia z intencjonalnym ukrywaniem się podejrzanego - mówił prokurator.