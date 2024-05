Jak majówka, to impreza. "Psychoza szczęścia" dopadnie młodych?

Zdaniem psycholożki nieletni sięgają po alkohol z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jest on powszechny i łatwo dostępny, a reklamy zachęcają do jego kupna - dają fałszywe przekonanie, że jest on czymś dobrym, promując wspólne spędzanie czasu, uprawienie sportu czy oglądanie meczów przy piciu. Druga sprawa, to negatywne wzorce zachowań.