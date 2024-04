Pijana 12-latka leżała przy rzece. Alkohol kupiła 18-letnia znajoma

18-latka zatrzymana

Policja rozpoczęła dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia na brzegu rzeki. W tym samym dniu zatrzymano 18-latkę, która w jednym ze sklepów na terenie Lubina zakupiła alkohol wysokoprocentowy i udostępniła go małoletnim. Przyznała się do zarzutów. Następnego dnia została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, gdzie postawiono jej zarzut rozpijania nieletnich. Grozi jej kara do dwóch lat pozbawienia wolności.