Horror 13-latki w Saksonii. Gang nastolatek torturował ją godzinami

Zaatakowały ją, a następnie zaciągnęły do ruin opuszczonego domu, gdzie skuły ją kajdankami i wielokrotnie pobiły. Gang torturował ją przez pięć godzin. Dziewczyny używały między innymi kija do bicia swojej ofiary. Co więcej prawdopodobnie napastniczki nagrywały swoje czyny telefonem komórkowym.