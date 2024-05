Tak było 20 lat temu. Internauci znaleźli ciekawe nagrania rozmowy na wizji Holeckiej i Adamczyka

- Świętowanie trwa w całej Europie. Oprócz Polski do Unii Europejskiej zostało przyjętych dziewięć nowych państw: Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Malta i grecka część Cypru. Jest nas, unijnych Europejczyków, 450 mln, a niemal co dziesiąty obywatel Unii to Polak - mówiła Danuta Holecka. Zaznaczyła z entuzjazmem, że "drugą naszą stolicą jest Bruksela".