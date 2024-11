Jest szansa na pokój w Ukrainie? "Putin nie zaakceptuje planu pokojowego Trumpa"

Kułeba odniósł się do obietnic Donalda Trumpa z kampanii wyborczej, w której zapowiedział szybkie zakończenie wojny na Ukrainie. Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że pokój może wymagać zrzeczenia się przez Ukrainę części terytoriów okupowanych przez Rosję.

Kułeba wyraził obawy, że jeśli plan pokojowy Trumpa nie powiedzie się, może to skutkować wstrzymaniem dostaw broni i amunicji do Ukrainy, co osłabi jej zdolności obronne.