Trudne warunki pogodowe w Polsce. Mgły mogą utrzymać się dłużej

W nocy na południowym wschodzie bez opadów, a na pozostałym obszarze kraju przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu, w Karkonoszach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na północnym zachodzie opady o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Na wschodzie i południowym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1 st. C, 0 st. C na południu do 5 st. C na północnym zachodzie, w dolinach karpackich spadek temperatury do -7 st. C.