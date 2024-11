Nadchodzi chłodny front. W pogodzie szykują się zmiany

I choć rzeczywiście, zgodnie z prognozami na początku tygodnia miało być słonecznie i ciepło, we wtorek ma nadejść chłodny front atmosferyczny, związany z głębokim niżem znad Morza Północnego. Przyniesie on nie tylko wzrost zachmurzenia, ale także opady deszczu, a po jego przejściu napłynie chłodniejsza masa powietrza.

A jak będzie we wtorek? IMGW przekazuje, że tego dnia czeka nas "zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem, wysoko w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 5 do 10 st. C; w rejonach podgórskich około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h."