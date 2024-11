Prognoza pogody na 25 i 26 listopada. Zmienne warunki atmosferyczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że północna, zachodnia i środkowa Europa pozostają pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Szkocji i Morza Barentsa.

Z kolei południowa i wschodnia część kontynentu znajduje się w zasięgu wyżu znad Włoch i Rosji. Polska jest na skraju niżu, którego centrum przemieszcza się znad Szkocji nad Morze Północne, co skutkuje napływem ciepłego powietrza polarnego morskiego z południowego zachodu.

Warunki pogodowe w poniedziałek

W poniedziałek w Polsce przewidywana jest słoneczna pogoda, z wyjątkiem zachodnich regionów, gdzie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Rano na południu kraju pojawiały się zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie i 15 st. C lokalnie na południu. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, z kierunku południowego. Nad morzem oraz lokalnie na północy i w Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h, a w Sudetach nawet do 110 km/h, słabnąc do 70 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek

Nocą z poniedziałku na wtorek prognozowane jest pogodnie, choć w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego, z możliwością wystąpienia słabych opadów deszczu. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat, przez 3 st. C w centrum, do 8 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowego i południowo-zachodniego. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać 55 km/h, w Sudetach do 70 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

Prognoza na wtorek

We wtorek przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a na południowym zachodzie całkowite. Wystąpią opady deszczu, które na południowym zachodzie mogą mieć umiarkowane natężenie. W Karpatach deszcz przejdzie w śnieg, a prognozowana wysokość opadów wyniesie około 10 mm.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat, przez 7 st. C w centrum i na wschodzie, do 10 st. C na zachodzie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h, w Karpatach do 85 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w poniedziałek przewidywane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, a temperatura maksymalna wyniesie około 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, z kierunku południowego. Nocą zachmurzenie będzie małe, a temperatura minimalna spadnie do 2 st. C. We wtorek zachmurzenie wzrośnie do dużego, a po południu i wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 7 st. C, a wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowego i południowo-zachodniego, skręcający na zachodni.