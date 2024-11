Pogodowy rozgardiasz. Deszcz, śnieg i silny wiatr w Polsce

W poniedziałek i wtorek w Polsce prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla części województw: małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Zobacz także Tragiczna śmierć policjanta. Reakcja kolegów i poruszający wpis żony

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura wyniesie od 6 st. C. na północnym wschodzie do 16 st. C. na zachodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami dość silny i porywisty, szczególnie na Wybrzeżu i w Sudetach.

Nocą z poniedziałku na wtorek w centralnej i wschodniej Polsce będzie pogodnie, ale z mgłami ograniczającymi widoczność. Na zachodzie wzrośnie zachmurzenie, pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do -2 st. C. na południu i 8 st. C. na północnym zachodzie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pogoda we wtorek umiarkowana

We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, a w całym kraju wystąpią opady deszczu. Najpóźniej dotrą one na południowy wschód. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C. na północnym wschodzie do 10 st. C. na zachodzie.

Zobacz także Kontrowersje wokół ślubu Kurskiego. Były prezes TVP zapowiada pozew

Nocą z wtorku na środę zachmurzenie na zachodzie będzie umiarkowane, na wschodzie i północy duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura spadnie do zera, a w rejonach podgórskich do -3 st. C.