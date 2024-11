Najnowsza prognoza pogody na grudzień. Jednak białe święta?

Polska jest pod wpływem niżu znad Skandynawii w strefie, przemieszczającego się frontu chłodnego. Po listopadowym ataku zimy, który przyniósł śnieg, doczekaliśmy się ocieplenia. W Bielsku-Białej temperatura wzrosła do 18,3 st. C, a śnieg niemal całkowicie stopniał. Jednak od wtorku prognozowane jest znów ochłodzenie, a w weekend temperatury spadną nawet do -2 st. C.