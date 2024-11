Obiecywał "akcje Orlenu". Wyłudził setki tysięcy zł

Zgodnie z ustaleniami policji, oszust skontaktował się z pokrzywdzoną telefonicznie, podszywając się pod analityka finansowego. Przedstawił jej propozycję inwestycji w "akcje Orlenu" , co skłoniło kobietę do zainstalowania na swoim telefonie programu umożliwiającego zdalną obsługę jej konta bankowego. Choć początkowo inwestycja miała wynieść 800 zł, po wykonaniu zaleceń "analityka" wszystkie środki z konta 80-latki zniknęły . Oszust zapewniał ją, że pieniądze zostaną zwrócone, jednak trafiły one na konto 49-latka.

Policjanci szybko dotarli do sprawcy, który natychmiast wypłacił pieniądze w bankach w Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, a następnie wpłacił je na adresy kryptowalutowe w bitomacie. W wyniku dalszych działań funkcjonariuszy, zatrzymano mężczyznę , zabezpieczono urządzenia elektroniczne wykorzystywane do popełnienia przestępstwa oraz część wyłudzonych środków. Tymczasowo zajęto także mienie podejrzanego.

49-latek usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. Odpowie za doprowadzenie 80-latki do niekorzystnego rozporządzenia jej majątkiem na kwotę ponad 260 tys. zł, co stanowi mienie znacznej wartości. Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.