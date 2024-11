Skandaliczne zachowanie młodych rodziców. Mieli pod opieką niemowlę

Po dotarciu na miejsce okazało się, że dym pochodził od niedopałka papierosa, który został wrzucony do kosza na śmieci. W mieszkaniu panował duży bałagan, a w jego wnętrzu przebywały osoby dorosłe wraz z niemowlęciem. Lekarz, który przybył na miejsce, z powodu zadymienia podjął decyzję o zabraniu dziecka do szpitala. Ponadto, zauważył powiększone źrenice u 20-letniej Polki i 18-letniego Ukraińca. Oboje przyznali się do zażywania narkotyków.