Wyszedł z imprezy po broń. Postrzelił mężczyznę. Usłyszał wyrok

Po chwili jednak Łukasz W. dwukrotnie strzelił w kierunku 60-latka, który starał się go uspokoić. Postrzelonego mężczyznę z ranami w okolicach żeber i ręki przetransportowano do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie były poważne, a tym samym nie zagrażały życiu. Z kolei 34-latka zatrzymano i osadzono w policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało, że miał on prawie dwa promile alkoholu w organizmie.