Nowa Komisja Europejska wybrana. Nie poparły jej prawicowe ugrupowania w Parlamencie Europejskim

- Jest on utalentowanym negocjatorem. Będzie współpracował z Parlamentem i Radą, aby dostarczyć prostszy, bardziej ukierunkowany i bardziej responsywny budżet. I będzie pracował nad tym, aby Europa miała środki do realizacji swoich ambicji – podsumowała.

– Skrajnieprawicowi politycy nie są do zaakecptowania! Nasze ugrupowanie i głosy nie są na sprzedaż. Jeśli ktoś uważa, że Fitto nie należy do skrajnej prawicy, powiedzcie to włoskim matkom, włoskim dziennikarzom. Nie możemy popierać obecności takich polityków – grzmiał z mównicy europoseł Bas Eickhout z Grupy Zielonych. Z kolei Europejska Partia Ludowa i Socjaliści i Demokraci gratulowali Ursuli von der Leyen ułożenia składu KE, który "uwzględnia wszystkie poglądy w Europie".

- Jako szef Europejskiej Partii Ludowej jestem bardzo zadowolony [z uformowania szerokiej koalicji – przypis red.], bo potrzebujemy stabilnej większości w Parlamencie Europejskim. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie dowieźć tego, co obiecaliśmy Europejczykom – mówił Manfred Weber podczas konferencji prasowej w PE. To też Europejska Partia Ludowa najmocniej forsowała wywindowanie kandydata na komisarza z grupy EKR, Włocha Raffaela Fitto, do roli wiceprzewodniczącego nowej KE. Fitto ma objąć stanowisko wiceprzewodniczącego KE do spraw spójności i reform. To mocna, gospodarcza teka.