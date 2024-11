Piotr Serafin ma zostać unijnym komisarzem ds. budżetu. "Europejską odpowiedzialnością jest troska o obronę, niezależnie od wyników wyborów w USA"

- Naszą ambicją powinno być stworzenie unijnego budżetu jedności, a nie podziałów. Musi być silnym manifestem, że Europa bierze odpowiedzialność za swoją własną przyszłość - dodał. - Niezależnie od wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, jest naszą europejską odpowiedzialnością troska o nasze bezpieczeństwo i obronę. Wieloletnie ramy finansowe wejdą w życie w roku 2028, a nakłady na bezpieczeństwo i obronę są potrzebne już dzisiaj. To jest temat do bardzo poważnej rozmowy pomiędzy liderami Unii Europejskiej – mówił Serafin.

Jednym z zadań Serafina ma być zwiększenie dochodów w unijnym budżecie. Można zrobić to na dwa sposoby – albo poprzez zwiększenie wpłat państw do unijnej kasy (na co nie chcą zgodzić się zwłaszcza płatnicy netto, a więc kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, niż z niego otrzymują) lub pozyskiwanie nowych zasobów własnych. Komisja już w 2023 roku wybrała drugą opcję.