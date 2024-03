Adamczyk: byłem naprawdę dumny z "Wiadomości" TVP

Adamczyk stwierdził, że w grudniu, gdy doszło do przejęcia mediów publicznych, "zdrady" w TVP dokonał prokurent Przemysław Herbut. Przekonywał, że wskazują na to zeznania świadków oraz fakt tego, że Herbut nie był w stanie przekazać, co robił tego dnia w TVP. Dodał, że "nie sądzi", by Herbut działał sam.