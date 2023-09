20 lat temu oskarżyła go o pobicie. Mroczna przeszłość gwiazdy TVP

Była kochanka Michała Adamczyka oskarżyła go przed laty o pobicie - informuje Onet. Sąd uznał go winnym, jednak postanowił warunkowo umorzyć sprawę. "Usiadł mi na klatce i zaczął na mnie pluć. Kosmyki moich włosów owijał wokół palców i kolejno je wyrywał. Błagałam, żeby przestał" - to fragment zeznań kobiety, które publikuje serwis.