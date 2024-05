Pogoda się załamie. Na mapach widać śnieg

Pogoda w kolejnych dniach

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na południu i zachodzie okresami duże. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 st. C na południu i zachodzie do 26 st. C na wschodzie; chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, około 18 st. C. Wiatr zwykle umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h.