Alarmujące plany Kremla. Szojgu wydał już rozkaz

Szefowa niemieckiej dyplomacji stwierdziła, że "to chyba wiadome, jak ważne jest dla nas wszystkich, abyśmy wspierali Ukrainę". - Dlatego mogę się do tego tylko przyłączyć. Widziałam to w Odessie i innych miejscach, w których byłam, jak ważna jest obrona przeciwlotnicza oraz systemy, które dostarczaliśmy - m.in. Patrioty. Dlatego właśnie szczególnie minister obrony i ja niedawno wszczęliśmy nową inicjatywę, aby na świecie i w Europie postarać się, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą - powiedziała. Dodała, że - w sprawie dostawy Taurusów - w Niemczech trwa debata, a rząd próbuje wypracować wspólną decyzję.