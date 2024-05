Politycy PiS inwigilowani Pegasusem? Prokuratura odpowiada

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, na pytanie Polskiej Agencji Prasowej o wezwania polityków PiS do prokuratury, odpowiedział, że Prokuratura Krajowa potwierdzi wezwanie, jeśli wezwane osoby same o tym poinformują. Rzecznik dodał, że "to, czy wezwane osoby były podsłuchiwane jest właśnie przedmiotem postępowania". "Ustalamy to m.in. wzywając świadków. Na tę chwilę nie można potwierdzić, iż wzywane osoby były podsłuchiwane, ale też nie można tego wykluczyć" - powiedział Nowak.