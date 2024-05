"Na miejscu chaos". Potworny wypadek podczas spotkania znajomych

Siedem osób poparzonych

Siedem osób w wieku od 24 do 40 lat doznało poparzeń twarzy, rąk, szyi, tułowia. Karetki pogotowia przewiozły rannych do szpitali we Włodawie, Chełmie, Parczewie i Lublinie. W najcięższym stanie jest kobieta, która dolewała paliwa do biokominka - ma poparzone około 40 procent powierzchni ciała, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do centrum leczenia oparzeń w Łęcznej.