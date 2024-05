Zacharowa stawia ultimatum Łotwie. "Musi pokazać listę"

Jak przekazały ukraińskie media, minister spraw zagranicznych Łotwy Baiba Braže powiedziała, że Ukraina otrzymała zachodnią broń od niektórych partnerów z pozwoleniem na uderzenie na terytorium Rosji. - Oczywiście nie wszystko jest ogłaszane publicznie, a jeszcze lepiej nie mówić tego na głos do pewnego momentu. Najważniejsze jest wywarcie wpływu na polu bitwy. Bo tutaj jest wybór: albo powiedzieć o czymś głośno lub po prostu zrobić to, co konieczne - powiedział Braže.