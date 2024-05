Kto powinien być kandydatem PiS na prezydenta? Polacy już wskazali

Dla partii będą to niezmiernie ważne wybory. Prezydent dysponuje bowiem prawem weta wobec ustaw Sejmu, które może być odrzucone jedynie większością kwalifikowaną (3/5 głosów). Dysponuje też możliwością kierowania do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonych przez parlament ustaw. A to oznacza, że bez jego zgody obecna koalicja rządząca ma bardzo ograniczone pole manewru.