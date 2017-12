Wypadek w Tryńczy. Są już wyniki sekcji zwłok, to było utonięcie

Z rzeki Wisłok wyłowiono auto z pięcioma ciałami, w tym nastolatek poszukiwanych od kilku dni przez całą Polskę. Prokuratura wszczęła śledztwo, szybko przeprowadzono sekcje zwłok. Wynik są już znane - wszystkie pięć osób zmarło w wyniku utonięcia, a na ich ciałach nie było poważnych obrażeń.

Według wstępnych ustaleń wszystkie pięć osób zmarło w wyniku utonięcia. – Żadna z ofiar nie doznała żadnych poważnych obrażeń ciała. Gdyby samochód nie wpadł do rzeki, to nikomu nic by się nie stało. Pewne jest to, że ofiary utonęły, potwierdziły to badania płuc, dlatego też przyczyny śmierci nie ulegną zmianie - powiedziała "Gazecie Wyborczej" Marta Pętkowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.