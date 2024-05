Bielan zeznaje i oskarża. Dostał natychmiastową ripostę od "aferzysty"

Europoseł PiS Adam Bielan zeznaje we wtorek przed sejmową komisją ds. kopertowych. W trakcie zeznań stwierdził, że były członek zarządu partii Porozumienia Robert Anacki to "znany aferzysta", z którym był w konflikcie. W reakcji Anacki nazwał go kłamcą. Opublikował też prywatne wiadomości, jakie wymieniał z Bielanem.