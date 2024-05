Szlak przez polską granicę. Miliony trafiały do Hezbollahu i Dżihadu

Mózgiem operacji był mieszkający w Niemczech Syryjczyk przedstawiający się jako Abu Noh. Śledczy ustalili, że jego prawdziwe nazwisko to Ahmad R. To on organizował miejsca przekroczenia granicy, wynajmował kurierów do transportu cudzoziemców do Niemiec oraz zajmował się płatnościami. W procederze pomagał mu Mohammed K. Pieniądze za przemycanych migrantów trafiały do mieszkającego w Warszawie obywatela Ukrainy oraz Turcji.