Nauczycielka zdradziła, jakim uczniem był Hołownia. "Do dziś pamiętam jego kartkówkę"

- Był takim wyjątkowym uczniem. Rzucał się w oczy na tle klasy. Zawsze aktywny, zawsze był przygotowany - powiedziała Joanna Jurczykowska, nauczycielka ze SP nr 19 w Białymstoku, wspominając swojego ucznia Szymona Hołownię. Reporter WP Marek Gorczak pojawił się w pierwszej szkole polityka z Podlasia. W byłej podstawówce obecnego marszałka Sejmu kilka ciekawostek zdradziła o nim jego nauczycielka. - Przyznam, że do dziś pamiętam jego kartkówkę z przyrody, która była napisana pięknym pismem. Były tam same mądrości - dodała. - Dał się zauważyć i zapamiętać. Pamiętam jego odpowiedzi. Jeśli pytałam jakąś osobę, to on potem to uzupełniał i kończył. Wiedziałam, że ma ogromny talent. Spodziewałam się, że daleko zajdzie - podsumowała Hołownię Joanna Jurczykowska.