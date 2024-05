Korek na via ferracie w Chinach. Wstrząsające nagranie

Via ferrata jest szlakiem turystycznym o charakterze wspinaczkowym. Turyści przyczepieni byli do liny zawieszonej na klifie, a za plecami mieli przepaść. Właśnie w tamtym momencie na trasie doszło do korku. Wiele osób musiało spędzić w wiszącej pozycji nawet godzinę, aby przejść dalej. Pomimo dłużej chwili grozy, nikomu nic się nie stało i wszyscy bezpiecznie zeszli ze ścieżki.