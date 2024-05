Podejrzane urządzenie w sali posiedzeń rządu. Są nowe ustalenia

We wtorek rano rzeczniczka wojewody śląskiego poinformowała, że rzekome urządzenie podsłuchowe - wykryte przez SOP i ABW w sali, gdzie miał obradować rząd - to "element starego sytemu nagłośnieniowego". Tymczasem RMF FM podaje, że służby zdemontowały coś zupełnie innego - urządzenie służące do rejestracji obrazu i dźwięku.