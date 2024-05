Poruszenie na Białorusi. Nagły rozkaz Łukaszenki. Inspekcja wojsk

Atomowy straszak Rosji

We wtorek analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną stwierdzili, że nasilająca się rosyjska kampania, w ramach której przywoływana jest możliwość użycia broni jądrowej, to "cios w zachodnie procesy decyzyjne". Jest to, według Amerykanów, taktyka mająca doprowadzić do tego, że przeciwnik dobrowolnie podejmie działania korzystne dla Rosji.