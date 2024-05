Oblał benzyną i podpalił żonę. Grozi mu dożywocie

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach otrzymał niepokojące zgłoszenie. Zgodnie z przekazanymi informacjami, na jednej z posesji w gminie Koluszki doszło do oblania benzyną kobiety, a następnie jej podpalenia. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie ratownicy medyczni udzielali już pomocy poszkodowanej. 52-latka została przetransportowana do szpitala.