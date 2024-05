Rosyjscy żołnierze mają dość. Odmówili wykonania rozkazu

W podobnym tonie wypowiedział się inny żołnierz. - Mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem umowy. Nikt nie anulował tu kodeksu pracy - 28 dni roboczych urlopu. My, jeśli napisalibyśmy wniosek o urlop, zostalibyśmy natychmiast wysyłani do jakiejś dziury, z której już nikt nie wraca. (...) Teraz wysyłają nas do kolejnego miejsca. Odmówiliśmy - powiedział.