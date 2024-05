"Polityczna trumna". Kurski uderza w Mastalerka

– Nie zmieniłem zdania o Jacku Kurskim od 2011 roku (...), ja jestem stały w poglądach (…) Jacek Kurski szkodził i szkodzi temu obozowi, jeśli zostanie wystawiony, to będzie to ze szkodą na przyszłość (…) to jest człowiek, który zatrzymał się na początku lat dwutysięcznych - powiedział szef gabinetu prezydenta w Polsat News.